Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής
Αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και τραυμάτισε τον οδηγό της
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.
Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενδιαφερθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Άνδρες της τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.
Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενδιαφερθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Άνδρες της τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα