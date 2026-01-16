Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής

Αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα  και τραυμάτισε τον οδηγό της 

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος δικυκλιστής
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενδιαφερθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης