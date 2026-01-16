Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ποιοι ιοί ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους - Μπορεί να φέρουν πανδημία το 2026;
Η επαφή ανθρώπων με ζώα και η παγκόσμια κινητικότητα αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης ήδη γνωστών ιών - Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Σε έναν κόσμο που αλλάζει, με περισσότερα ταξίδια και στενότερη επαφή ανθρώπων και ζώων, οι ιοί συνεχίζουν να εξελίσσονται και να εμφανίζονται σε απρόσμενα μέρη.
Σε ανάλυσή του στο The Conversation, ο Patrick Jackson, επίκουρος καθηγητής Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, περιγράφει τους ιούς που παρακολουθεί στενά το 2026, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν εξάρσεις σε περιοχές ή πληθυσμούς που δεν θεωρούνταν μέχρι σήμερα υψηλού κινδύνου.
Γρίπη Α: Κοντά στο επόμενο μεγάλο ξέσπασμα;
Η γρίπη Α παραμένει μία διαρκής απειλή, καθώς προσβάλλει πολλά ζωικά είδη και μεταλλάσσεται γρήγορα. Η πανδημία του 2009 (Η1Ν1) κόστισε περισσότερες από 280.000 ζωές μέσα στον πρώτο χρόνο και ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί.
