Στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου
Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρόκειται για τον Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες την επόμενη ημέρα των Φώτων
Για τυπικούς και μόνο λόγους δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακόμα η ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε πριν λίγες ώρες σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των χωριών Πισσούρι και Αυδήμου στη Λεμεσό.
Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες την επόμενη ημέρα των Φώτων. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές στην Κύπρο, «η υπόθεση ως προς τον εντοπισμό έκλεισε, καθώς ουδείς ανέμενε ότι μετά από τόσες μέρες θα μπορούσε να βρεθεί ζωντανός».
Αυτό που απομένει είναι η τυπική αναγνώριση της σορού και η ταυτοποίηση με DNA. Η νεκροτομή αναμένεται να καταδείξει τα αίτια θανάτου, αν και η σορός είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση και για μέρες εκτεθειμένη σε κακές καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η είδηση ότι ο Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο άνθρωπος που κάποτε κινούσε τα νήματα του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων ως αφεντικό της Uralkali, βρέθηκε νεκρός, δεν προκάλεσε έκπληξη σε όσους παρακολουθούν τη μακρά λίστα των «ατυχών» συμπτώσεων που κατατρέχουν όσους έπεσαν στη δυσμένεια της Μόσχας.
Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε θάνατος ακολουθείται από διάφορες θεωρίες ιδιαιτέρως αν οι συνθήκες είναι περίεργες όπως στην περίπτωση του Μπαουμγκέρτνερ
Η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση από πολίτη που βρέθηκε στην παραλία της Αυδήμου, σε μια περιοχή που οι κυπριακές αρχές και οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων σάρωναν εδώ και μέρες με drones και ελικόπτερα, χωρίς να εντοπίσουν τίποτα. Ο Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό, είχε δώσει το τελευταίο του στίγμα στις 7 Ιανουαρίου, όταν το κινητό του εξέπεμψε από το Κάβο Άσπρο. Από εκεί και πέρα, το απόλυτο σκοτάδι και ένα ΄ργιο φημών και υποψιών.
Λέγεται πως ο Πάνοφ ήταν αξιωματικών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση του Πάνοφ το Κρεμλίνο έσπευσε να υψώσει τα διπλωματικά τείχη της ετεροδικίας, απαγορεύοντας στην κυπριακή αστυνομία την είσοδο στο κτίριο και παραδίδοντας τη σορό στην αυλή, με τη ετικέτα της «αυτοκτονίας» δια απαγχονισμού. Το σημείωμα που υποτίθεται ότι άφησε ο Πανόφ ταξίδεψε απευθείας για τη Μόσχα, αφήνοντας τις κυπριακές αρχές με άδεια χέρια και πολλές απορίες.
Ο Μπαουμγκέρτνερ δεν ήταν ένας τυχαίος Ρώσος εξόριστος. Το 2013 είχε γίνει το επίκεντρο μιας διεθνούς κρίσης όταν συνελήφθη στο Μινσκ από το καθεστώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο, στο πλαίσιο του «πολέμου του καλίου». Τότε, η Μόσχα είχε κινητοποιήσει θεούς και δαίμονες για να τον απελευθερώσει. Σήμερα, η σιωπή της είναι εκκωφαντική.
Θεωρίες συνωμοσίας ή μήπως όχι;Η Λεμεσός των πύργων και του άφθονου χρήματος δεν είναι πια μόνο το καταφύγιο της ρωσικής ελίτ αλλά και ο τόπος όπου οι λογαριασμοί του παρελθόντος κλείνουν με τον πλέον απότομο και μακάβριο τρόπο.
Προκαλεί ερωτήματαΔεν μπορεί παρά να προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι ο θάνατος του 56χρονου επιχειρηματία συμπίπτει χρονικά με την περίπτωση του Αλεξέι Πανόφ, του στελέχους της ρωσικής πρεσβείας που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του λίγα εικοσιτετράωρα μετά την εξαφάνιση του Μπαουμγκέρτνερ.
