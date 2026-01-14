Στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Κύπρου

Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρόκειται για τον Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες την επόμενη ημέρα των Φώτων