Θρίλερ με σορό που εντοπίστηκε σε παραλία στην Κύπρο: Ενδέχεται να ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται
Πρόκειται για πτώμα άνδρα που βρέθηκε σε παραλία της Αυδήμου, έγινε λήψη DNA για να γίνει η ταυτοποίηση
Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της Αυδήμου στην Κύπρο, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Σύμφωνα με το philenews.com, το πτώμα εντόπισε πολίτης στην παραλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μακάβριο εύρημα ενδέχεται να συνδέεται με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, που αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Βρετανικών Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, με σκοπό να αποκλείσουν τη σκηνή και προχωρήσουν σε επιτόπιες εξετάσεις και αυτοψία.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.
Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει κατά πόσο η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.
Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.
Ταυτόχρονα, ρωσικά και ξένα μέσα, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, αναφέρουν ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά από ανησυχία στον επαγγελματικό του κύκλο, όταν φέρεται να σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού οργανώθηκε με συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, Πολιτικής Άμυνας, εθελοντών και προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων, με αξιοποίηση ελικοπτέρου και Drones. Οι έρευνες διακόπηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας.
Εν αναμονεί της ταυτοποίησηςΝεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, ώστε αύριο Πέμπτη να διενεργηθεί η νεκροτομή από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων και να ληφθούν δείγματα DNA για να γίνει η ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα.
Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει κατά πόσο η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.
Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.
Ανησύχησαν οι συνεργάτες τουΣύμφωνα με το επίσημο σήμα της κυπριακής Αστυνομίας, ο 56χρονος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 7 Ιανουαρίου. Περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, ενώ κατά την αναχώρησή του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Η Αστυνομία κάλεσε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.
Ταυτόχρονα, ρωσικά και ξένα μέσα, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, αναφέρουν ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά από ανησυχία στον επαγγελματικό του κύκλο, όταν φέρεται να σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού οργανώθηκε με συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, Πολιτικής Άμυνας, εθελοντών και προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων, με αξιοποίηση ελικοπτέρου και Drones. Οι έρευνες διακόπηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας.
