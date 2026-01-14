«Προδότες»: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο μπλόκο της Νίκαιας, δείτε εικόνες

Τι κέρδισαν οι αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου

Μετά τις 3,5 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη, οι αγρότες έφυγαν με βελτιωμένο τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά το πακέτο που είχε ανακοινωθεί προ ημερών και ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ.Όπως εξηγούσαν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στο protothema.gr, μία βασική ρύθμιση αφορά στο φθηνό αγροτικό ρεύμα, που διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά/Kwh. Όσοι ήταν εκτός ρύθμισης και είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον είναι ενήμεροι για έναν χρόνο, θα ενταχθούν στη χαμηλή τιμή. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ΓΑΙΑ ισχύει από τον Αύγουστο του 2024, κάποιοι θα ενταχθούν άμεσα και άλλοι τους επόμενους μήνες.Επίσης, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο επανένταξης στο ΓΑΙΑ ως τον Μάρτιο για όσους αμέλησαν τις υποχρεώσεις τους, πλην όμως και αυτοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για έναν χρόνο και θα έχουν τη χαμηλή τιμή από την άνοιξη του 2027.Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, βελτιώνεται έτι περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει στην αντλία με την κατάργηση του ΕΦΚ. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος θα ισχύσει το σύστημα με τα τιμολόγια και επιδότηση στο 100% της κατανάλωσης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 και με βάση τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ θα ισχύσει το νέο σύστημα με ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά και στα πρατήρια.Πλέον, εκτός του ΕΦΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ που του αναλογεί, συνεπώς το όφελος ανέρχεται στο 0,51 ευρώ/λίτρο.Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν όσοι καλλιεργούν τριφύλλι, καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω ευλογιάς (απώλεια εισοδήματος λόγω της εκρίζωσης των κοπαδιών). Ήταν ένα βασικό αίτημα, καθώς στο καθεστώς αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος είχαν ενταχθεί τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί.Για τους κτηνοτρόφους, ειδικά, θα υπάρξει νέα συνάντηση και με τον πρωθυπουργό την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα για να γίνει εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα του κλάδου, όμως ήδη η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τους στηρίξει και το 2026 για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς θεωρείται ότι είναι μάλλον απίθανο να προλάβουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.