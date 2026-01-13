Ανεστίδης για τη σύσκεψη στο Μαξίμου: «Εμείς δεν χωρούσαμε, συνεχίζουμε να ζητάμε διάλογο με την κυβέρνηση»
Ανεστίδης για τη σύσκεψη στο Μαξίμου: «Εμείς δεν χωρούσαμε, συνεχίζουμε να ζητάμε διάλογο με την κυβέρνηση»
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Σέφης που δήλωσε ότι τα μέτρα δεν τους ικανοποιούν και ότι περιμένουν να γίνει συνάντηση με την Κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους
Την δική τους τοποθέτηση μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου έκαναν τόσο ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, όοσ και ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.
«Περιμένουμε την Κυβέρνηση να έρθει σε συνάντηση μαζί μας με τους όρους που έχουμε θέσει εμείς. Με μια επιτροπή που θα εκπροσωπεί όλους τους αγρότες πανελλαδικά και στην οποία θα συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι αν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι θέλει να δεχτεί τους όρους μας, θα πάμε για να θέσουμε τα ζητήματά μας», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Σέφης.
Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν τους ικανοποιούν. «Εμείς συνεχίζουμε και πάμε αύριο στην Καρδίτσα για να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας», είπε χαρακτηριστικά.
«Γέμισαν με υποσχέσεις και μένει να δούμε αν όσοι προσήλθαν στη συνάντηση θα αποχωρήσουν από τους δρόμους. Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε διάλογο με την κυβέρνηση», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με τα μέτρα είπε ότι δεν διευκρινίστηκε αν το πετρέλαιο θα είναι αφορολόγητο ή όχι, γιατί οι ψαράδες το παίρνουν, όπως είπε, με 52 λεπτά το λίτρο όσο οι εφοπλιστές.
«Εμείς κλιμακώσαμε από σήμερα τα περισσότερα μπλόκα... Αύριο θα κάνουμε σύσκεψη για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων», ανέφερε σχετικά με το πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.
«Περιμένουμε την Κυβέρνηση να έρθει σε συνάντηση μαζί μας με τους όρους που έχουμε θέσει εμείς. Με μια επιτροπή που θα εκπροσωπεί όλους τους αγρότες πανελλαδικά και στην οποία θα συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι αν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι θέλει να δεχτεί τους όρους μας, θα πάμε για να θέσουμε τα ζητήματά μας», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Σέφης.
Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν τους ικανοποιούν. «Εμείς συνεχίζουμε και πάμε αύριο στην Καρδίτσα για να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας», είπε χαρακτηριστικά.
«Εμείς δεν χωρούσαμε»Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, άφησε αρχικά αιχμές δηλώνοντας ότι «οι 25 εκεί χωρούσανε, εμείς οι 25 δεν χωράγαμε. Και εμείς είχαμε προνοήσει να υπάρχουν κι εκπρόσωποι για τους αλιείς και τους μελισσοκόμους. Ήθελαν να κάνουν σύσκεψη η μεγάλη οικογενειοκρατία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήθελαν να κάνουν σήμερα και το απέδειξαν»
«Γέμισαν με υποσχέσεις και μένει να δούμε αν όσοι προσήλθαν στη συνάντηση θα αποχωρήσουν από τους δρόμους. Εμείς συνεχίζουμε να ζητάμε διάλογο με την κυβέρνηση», συμπλήρωσε.
Αναφορικά με τα μέτρα είπε ότι δεν διευκρινίστηκε αν το πετρέλαιο θα είναι αφορολόγητο ή όχι, γιατί οι ψαράδες το παίρνουν, όπως είπε, με 52 λεπτά το λίτρο όσο οι εφοπλιστές.
«Εμείς κλιμακώσαμε από σήμερα τα περισσότερα μπλόκα... Αύριο θα κάνουμε σύσκεψη για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων», ανέφερε σχετικά με το πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα