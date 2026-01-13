Ανεστίδης για τη σύσκεψη στο Μαξίμου: «Εμείς δεν χωρούσαμε, συνεχίζουμε να ζητάμε διάλογο με την κυβέρνηση»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κώστας Σέφης που δήλωσε ότι τα μέτρα δεν τους ικανοποιούν και ότι περιμένουν να γίνει συνάντηση με την Κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους