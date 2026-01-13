Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Λουτράκι: 41χρονος σε τρεις μήνες άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών
Μαζί με τουλάχιστον δύο συνεργού έκλεβε χρήματα, δοχεία με λάδια, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα
Δικογραφία σε βάρος ενός 41χρονου αλλοδαπού για συνολικά 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών από αποθήκες και υπόγεια σπιτιών στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου προχώρησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο άγνωστους συνεργούς του.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι 18 κλοπές και οι 13 απόπειρες διεπράχθησαν μέσα σε τρεις μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2024, με λεία χρήματα, δοχεία με λάδια, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα.
Η εκτίμηση είναι ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν κερδίσει παράνομα 33.000 ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.
