Λουτράκι: 41χρονος σε τρεις μήνες άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι: 41χρονος σε τρεις μήνες άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών

Μαζί με τουλάχιστον δύο συνεργού έκλεβε χρήματα, δοχεία με λάδια, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα

Δικογραφία σε βάρος ενός 41χρονου αλλοδαπού για συνολικά 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών από αποθήκες και υπόγεια σπιτιών στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου προχώρησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο άγνωστους συνεργούς του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι 18 κλοπές και οι 13 απόπειρες διεπράχθησαν μέσα σε τρεις μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2024, με λεία χρήματα, δοχεία με λάδια, εργαλεία και διάφορα αντικείμενα.

Η εκτίμηση είναι ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν κερδίσει παράνομα 33.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων και την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών του.
