Τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ στη λεωφόρο Κύμης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λεωφόρος Κύμης Νέα Ιωνία Παράσυρση

Τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ στη λεωφόρο Κύμης

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής

Νεκρός είναι ο πεζός που παρασύρθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι από ΙΧ στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.
