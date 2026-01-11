Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, οι δύο δεν είχαν καν δίπλωμα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μηχανές Μοτοσικλέτες ΕΛΑΣ Σούζα

Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, οι δύο δεν είχαν καν δίπλωμα - Δείτε βίντεο

Πώς το ραντεβού των μοτοσικλετιστών που έκλεισε στο Instagram τους πρόδωσε - Ένας 32χρονος ανέβαζε συνέχεια βίντεο και φωτογραφίες στα social media

Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, οι δύο δεν είχαν καν δίπλωμα - Δείτε βίντεο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
186 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν καθώς οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ μάλιστα οι δύο από αυτούς δεν είχαν δίπλωμα για μηχανή.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους όταν ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) εντόπισε λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου είχε δημοσιευθεί κάλεσμα για συγκέντρωση ατόμων με μοτοσυκλέτες σε συγκεκριμένο σημείο.
Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών

Το κάλεσμα που αποκάλυψε τη δράση τους

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου περίπου στις 22:05 χθες (10/1), εντόπισαν ομάδα δέκα δικυκλιστών. Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε να παρακολουθεί διακριτικά την ομάδα και τότε διαπιστώθηκε ότι ένας 32χρονος και δύο 26χρονοι που ήταν ανάμεσα στους οδηγούς, κινούμενοι στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε επικίνδυνους ελιγμούς, υπερβολική ταχύτητα και ανασηκώσεις της μοτοσυκλέτας στη μία ρόδα (σούζες), με σκοπό τον εντυπωσιασμό.

Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών (4)


Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 32χρονος δεν είχε καν δίπλωνα ενώ ο ένας από τους 26χρονους δεν είχε δίπλωμα για μηχανή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε αναδίπλωση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Κλείσιμο
Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος ανέβαζε συνέχεια στα social media του βίντεο και φωτογραφίες του από σούζες και ελιγμούς στους δρόμους καλώντας κι άλλους χρήστες να οδηγήσουν επικίνδυνα. 

Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών (1)

Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεταφέρθηκαν στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, όπου και κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.


Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών (3)
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
186 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης