Συνελήφθησαν νεαροί που έτρεχαν με μηχανές και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, οι δύο δεν είχαν καν δίπλωμα - Δείτε βίντεο
Πώς το ραντεβού των μοτοσικλετιστών που έκλεισε στο Instagram τους πρόδωσε - Ένας 32χρονος ανέβαζε συνέχεια βίντεο και φωτογραφίες στα social media
Τρεις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν καθώς οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ μάλιστα οι δύο από αυτούς δεν είχαν δίπλωμα για μηχανή.
Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους όταν ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) εντόπισε λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου είχε δημοσιευθεί κάλεσμα για συγκέντρωση ατόμων με μοτοσυκλέτες σε συγκεκριμένο σημείο.
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 32χρονος δεν είχε καν δίπλωνα ενώ ο ένας από τους 26χρονους δεν είχε δίπλωμα για μηχανή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε αναδίπλωση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος ανέβαζε συνέχεια στα social media του βίντεο και φωτογραφίες του από σούζες και ελιγμούς στους δρόμους καλώντας κι άλλους χρήστες να οδηγήσουν επικίνδυνα.
Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.
Το κάλεσμα που αποκάλυψε τη δράση τουςΑστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου περίπου στις 22:05 χθες (10/1), εντόπισαν ομάδα δέκα δικυκλιστών. Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε να παρακολουθεί διακριτικά την ομάδα και τότε διαπιστώθηκε ότι ένας 32χρονος και δύο 26χρονοι που ήταν ανάμεσα στους οδηγούς, κινούμενοι στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε επικίνδυνους ελιγμούς, υπερβολική ταχύτητα και ανασηκώσεις της μοτοσυκλέτας στη μία ρόδα (σούζες), με σκοπό τον εντυπωσιασμό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεταφέρθηκαν στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, όπου και κατασχέθηκαν.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.
