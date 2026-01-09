Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Συνελήφθη μαθητής σε Λύκειο του Πύργου που είχε στην κατοχή του μαχαίρι - πεταλούδα
Συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του
Συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Παράλληλη, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.
Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
