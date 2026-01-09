Συνελήφθη μαθητής σε Λύκειο του Πύργου που είχε στην κατοχή του μαχαίρι - πεταλούδα
Πύργος Μαχαίρι Μαθητής

Συνελήφθη μαθητής σε Λύκειο του Πύργου που είχε στην κατοχή του μαχαίρι - πεταλούδα

Συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθη μαθητής σε Λύκειο του Πύργου που είχε στην κατοχή του μαχαίρι - πεταλούδα
Συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλη, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
