Καταθέτει ο Λακκοτρύπης για το βίντεο με τις μίζες στην Κύπρο: Είναι συρραφή άσχετων συζητήσεων

«Κακόβουλο προϊόν μοντάζ» που επιχειρεί να πλήξει, μέσω «ψευδών και παραπλανητικών ισχυρισμών» και «αυθαίρετων συμπερασμάτων» την κυβέρνηση χαρακτηρίζει το βίντεο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος - Αποπομπές ζητά η αντιπολίτευση





Το βίντεο:







«Κακόβουλη υβριδική επίθεση» Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή του δήλωση χαρακτήρισε το οπτικοακουστικό υλικό «κακόβουλο προϊόν μοντάζ», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να πλήξει, μέσω «ψευδών και παραπλανητικών ισχυρισμών» και «αυθαίρετων συμπερασμάτων», την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας. Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας και ότι έχουν ήδη ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Παράλληλα, δημοσιογραφικές πληροφορίες στη Λευκωσία αναφέρουν ότι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό, με τη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του επικεφαλής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσου Τζιωνή.



Καταγγελία Λακκοτρύπη Σημερινή εξέλιξη αποτελεί και η επιβεβαίωση από την Αστυνομία ότι ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, προέβη σε καταγγελία για την υπόθεση. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε ότι αρχικά έγινε προφορική καταγγελία και ότι εντός της ημέρας ο κ. Λακκοτρύπης αναμένεται να προσέλθει με νέα στοιχεία και να δώσει γραπτή κατάθεση.







Τι «λέει» το βίντεο και τι ελέγχεται Το βίντεο εμφανίζει αποσπάσματα τοποθετήσεων ή συνομιλιών τριών προσώπων, του Γ. Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Κύπρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, και του επιχειρηματία Γ. Χρυσοχού, επιχειρώντας να στηρίξει ισχυρισμούς για χρήση μετρητών και για πρακτικές που παρακάμπτουν το νόμιμο όριο χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσθέτει η τεχνική διάσταση. Το Fact Check Cyprus, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρει ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία «δεν εμφανίζονται εμφανή τεχνικά ίχνη χειραγώγησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνοντας ωστόσο ότι το πλαίσιο παραγωγής, το ενδεχόμενο μοντάζ και η ταυτότητα των δημιουργών δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με βεβαιότητα.



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, ανέφερε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως πρόκειται για κακόβουλο μοντάζ που στοχοποιεί την Κύπρο, προσθέτοντας όμως ότι δεν δίνονται πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, καθώς στο υλικό περιγράφεται οργανωμένο σύστημα με επίκεντρο το Προεδρικό.



Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου ζήτησε την άμεση αποπομπή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από το Προεδρικό Μέγαρο και την κατάργηση του ειδικού Ταμείου που διαχειρίζεται η σύζυγος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.



Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, υποστήριξε ότι τη ζημιά στη χώρα δεν την κάνουν όσοι «γύρισαν» το βίντεο, αλλά «όσοι μιλούν σ’ αυτό» με τρόπο που πλήττει τον Πρόεδρο της Κύπρου, σημειώνοντας ότι ο πρώτος που πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος, καθώς ένας από τους εμφανιζόμενους είναι στενός συνεργάτης του.



Σε πιο διευρυμένο πολιτικό πεδίο, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ζήτησε απαντήσεις «μέσα σε πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας», ενώ ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι οι πολίτες «δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις» για το περιεχόμενο.



Η ΔΗΠΑ, διά του προέδρου της Μάριου Καρογιάν, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα «για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα», υπογραμμίζοντας ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου».



Η ΕΔΕΚ, από την πλευρά της, τήρησε επιφυλακτική στάση ως προς τη γνησιότητα, μιλώντας για «εύλογες υποψίες» ως προς τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, αλλά ζήτησε «πλήρη διερεύνηση» με «νόμιμα και επιστημονικά μέσα», ώστε η κυβέρνηση να δώσει «ατράνταχτες εξηγήσεις».



Αναμονή εξελίξεων Το βίντεο εμφανίστηκε χθες το απόγευμα, προκαλώντας αρχικά καταιγισμό σχολίων στα social media και στη συνέχεια τοποθετήσεις από την Προεδρία της Δημοκρατίας με σαφή αναφορά σε «μοντάζ» και «παραπλανητικούς ισχυρισμούς». Σήμερα, όμως, η υπόθεση πέρασε από το στάδιο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της θεσμικής διαχείρισης, με την Αστυνομία να αναμένει κατάθεση και με πληροφορίες που θέλουν την ΚΥΠ να συμμετέχει στην αξιολόγηση του πλαισίου και της προέλευσης της ανάρτησης.



Το επόμενο 24ωρο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν η υπόθεση θα τύχει διαχείρισης αποκλειστικά ως ποινική υπόθεση διερεύνησης της προέλευσης και της αλλοίωσης του υλικού ή αν θα ανοίξει και πολιτικό κεφάλαιο απαντήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως ζητούν αντιπολιτευόμενα κόμματα και βουλευτές.