Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο με το βίντεο για προεδρικές μίζες: Ρωσικό δάκτυλο βλέπει η Λευκωσία

Χρυσοχός: Κακομονταρισμένο βίντεο

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»;

Η «οροφή» του €1 εκατ.

Χ. Χαραλάμπους και το ζήτημα «συγγένειας»

Νομική γκρίζα ζώνη για τις κρυφές καταγραφές

Ζητούν απαντήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί



«Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Στέφανος Στεφάνου: Εγείρονται σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του. — Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) January 8, 2026

Σημειώνεται ότι στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται πως οι συνομιλίες που ακούγονται δεν συνοδεύονται από δημόσια τεκμήρια για συγκεκριμένες παράνομες συναλλαγές και ότι το υλικό, έτσι όπως παρουσιάζεται, αφήνει σκιές κυρίως ως προς την εικόνα και τις εντυπώσεις που δημιουργεί.Ο ίδιος πάντως ο Γιώργος Χρυσοχός, σύμφωνα με το AlphaNewsLive, μιλάει για κακομονταρισμένο βίντεο, απορρίπτοντας ότι οι αναφορές του για μια πολύ καλή σχέση «σαν φιλενάδα του», αφορούν στην πραγματικότητα τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.«Ποτέ δεν ανέφερα τη λέξη Χριστοδουλίδης ή πρόεδρος προφανώς, ήταν από άλλες περιπτώσεις που τα πήραν και τα έβαλαν. Φαίνεται μάλιστα και το μανίκι μου πάνω σε κάποια φάση, προφανώς ήταν άλλη στιγμή, για άλλο πράγμα μιλούσα» λέει.Επιβεβαιώνει, δε, ότι δόθηκε χορηγία από την Cyfield στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, όπως έπραξαν χιλιάδες άλλες εταιρείες. «Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής έχουμε έντονη δράση και δώσαμε σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα 250 χιλιάδες. Δεν είναι κάτι κακό, δεν κάναμε κάτι κακό, δεν προβάλλεται κάτι κακό για εμάς» λέει.Επαναλαμβάνει ότι όσα του καταλογίζονται ότι είπε για τη σχέση του με τον Κύπριο πρόεδρο, είναι αναφορές για τελείως διαφορετικά πρόσωπα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία. «Είναι ένα πολιτικό θέμα που δεν θέλουμε να εμπλακούμε εμείς, δεν είμαστε πολιτικοί εμείς» καταλήγει.Το site Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχό. Το ποιοι βρίσκονται πίσω από το βίντεο παραμένει άγνωστο, όπως και αν θα ακολουθήσει δημοσίευσή του από οργανισμό του εξωτερικού, ενώ γίνεται λόγος για «κινητικότητα και προβληματισμό» στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω συγκυρίας, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες ημέρες της Προεδρίας της ΕΕ.Η ανάρτηση στο Χ επιχειρεί να συνδέσει το περιεχόμενο του βίντεο με το πλαίσιο της προεκλογικής χρηματοδότησης και το ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψηφίους. Υπενθυμίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου είχε καταγράψει ήδη από το 2024 υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου προεκλογικών δαπανών (€1 εκατ.) για τους βασικούς υποψηφίους των προεδρικών του 2023, μεταξύ αυτών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με καταλογισμό υπέρβασης και προβλεπόμενες διοικητικές συνέπειες, ενώ είχαν επισημανθεί και «παράθυρα» στη νομοθεσία ως προς το χρονικό εύρος που μετρά ως «προεκλογική περίοδος».Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου από τον Φεβρουάριο του 2023. Στο Χ, ο λογαριασμός που ανάρτησε το βίντεο τον περιγράφει ως «brother-in-law» του Προέδρου. Πρόκειται για τον γαμπρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς έχει παντρευτεί την αδελφή της συζύγου του Κύπριου Προέδρου. Η συγκεκριμένη συγγενική σχέση αναπαράγεται ευρέως στα social media.Το γεγονός ότι το υλικό παρουσιάζεται ως κρυφή καταγραφή ανοίγει και δεύτερο, καθαρά νομικό μέτωπο. Σε πρόσφατη νομολογία που έχει απασχολήσει την κυπριακή δημόσια συζήτηση, καταγράφεται αυστηρή προσέγγιση ως προς τη νομιμότητα και αξιοποίηση ιδιωτικών ηχογραφήσεων/βιντεογραφήσεων χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και όταν υπάρχει συμμετοχή στην ίδια τη συνομιλία.Όπως ήταν αναμενόμενο το επίμαχο βίντεο προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις , με τους αρχηγούς των κομμάτων να ζητούν απαντήσεις από την Κυβέρνηση.Η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου με ανάρτηση της στο Χ εκφράζει την ελπίδα, τα όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί και εμπλέκει το στενό περιβάλλον του Προέδρου Χριστοδουλίδη, να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Βουλής.«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» σχολίασε ο γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και πρόσθεσε: «Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.