Έκλεισε ο δρόμος Ηγουμενίτσας - Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του Καλαμά, μέσω Παραποτάμου η κυκλοφορία, βίντεο

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ποταμό Καλαμά, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ήπειρος. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στον ποταμό Καλαμά, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων, με τις αρχές να εφιστούν αυξημένη προσοχή στους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών, καθώς αναμένεται μεγάλος όγκος νερού τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήδη έχει σημειωθεί υπερχείλιση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας από το 8ο έως το 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεράιδας–Φιλιατών, στη Σκάλα Φιλιατών, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραπλεύρων επαρχιακών δρόμων.


Κλειστή η πρόσβαση Ηγουμενίτσας - Φιλιατών

Από το απόγευμα παραμένει κλειστή και η πρόσβαση Ηγουμενίτσας–Φιλιατών στη συμβολή με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Ιωαννίνων, στο ύψος του ΚΤΕΟ, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω του Παραποτάμου. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση και στο ύψος του φράγματος Ραγίου, όπου έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες κορμοί πλατάνων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη ροή των υδάτων.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στην Κορύτιανη του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου το πρωί τα νερά έφτασαν στο οδόστρωμα, ενώ από τις βρύσες του χωριού παρατηρείται εκροή λασπόνερου.

Παρά το γεγονός ότι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προέβλεπε σταδιακή εξασθένηση από το πρωί της Πέμπτης, η κακοκαιρία επιμένει και η συσσώρευση υδάτων των προηγούμενων ημερών επιβαρύνει την κατάσταση.

Μηνύματα 112 προς τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς πλημμυρισμένες περιοχές, να μην διασχίζουν χειμάρρους ή δρόμους με νερά, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας και να παραμένουν σε ετοιμότητα για τυχόν ειδοποιήσεις μέσω του 112.

