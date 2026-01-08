Ημιβυθίστηκε ιστιοφόρο στη μαρίνα της Νικήτης στη Χαλκιδική λόγω της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σιθωνία Χαλκιδικής Ιστιοφόρο

Ημιβυθίστηκε ιστιοφόρο στη μαρίνα της Νικήτης στη Χαλκιδική λόγω της κακοκαιρίας

Από την ημιβύθιση του σκάφους δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ένα ιστιοφόρο σκάφος ημιβυθίστηκε σήμερα στη μαρίνα της Νικήτης στη Χαλκιδική, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, για το περιστατικό ενημερώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν την ημιβύθιση του ιστιοφόρου σκάφους, χωρίς επιβαίνοντες, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στον προβλήτα και η καρίνα του είχε ακουμπήσει στον αμμώδη βυθό.

Από την ημιβύθιση του σκάφους δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

