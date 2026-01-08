Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική
Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική
Ο καβγάς ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναία, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 06.00 όταν ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του συμπέθερού του και ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 61χρονος επιτέθηκε στον 52χρονο συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.
Ο καβγάς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό.
Μετά το επεισόδιο, ο 52χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να του επιτέθηκε, μετέβη στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, καθώς έφερε επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, και εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς. Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 06.00 όταν ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του συμπέθερού του και ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 61χρονος επιτέθηκε στον 52χρονο συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.
Ο καβγάς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό.
Μετά το επεισόδιο, ο 52χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να του επιτέθηκε, μετέβη στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, καθώς έφερε επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, και εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς. Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα