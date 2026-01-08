Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική

Ο καβγάς ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό