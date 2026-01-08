Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Επίθεση Μαχαίρι Σύλληψη

Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική

Ο καβγάς ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό

Επιτέθηκε στον συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι στη Χαλκιδική
Στράτος Λούβαρης
Μαρίνος Αλειφέρης
23 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναία, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 06.00 όταν ένας 61χρονος μετέβη στο σπίτι του συμπέθερού του και ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 61χρονος επιτέθηκε στον 52χρονο συμπέθερό του με μαχαίρι και τσεκούρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Ο καβγάς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξέσπασε με αφορμή το γεγονός ότι η μία οικογένεια θεωρεί υπεύθυνη την άλλη για το ότι τα παιδιά τους μετακόμισαν στο εξωτερικό.

Μετά το επεισόδιο, ο 52χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 61χρονος, ο οποίος φέρεται να του επιτέθηκε, μετέβη στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, καθώς έφερε επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, και εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς. Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Στράτος Λούβαρης
Μαρίνος Αλειφέρης
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης