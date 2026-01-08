Άνοιξε ο δρόμος στη Θήβα μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο, κατόπιν συμφωνίας με την αστυνομία
Άνοιξε ο δρόμος στη Θήβα μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο, κατόπιν συμφωνίας με την αστυνομία

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Άνοιξε ο δρόμος στη Θήβα μετά την ένταση στο αγροτικό μπλόκο, κατόπιν συμφωνίας με την αστυνομία
Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο αγροτικό μπλόκο της Θήβα, όταν αγρότες έβαλαν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να αποτρέψουν την προσέγγιση δυνάμεων των ΜΑΤ.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ασκήσουν πίεση ώστε να ανοίξει ο δρόμος, με τους αγρότες να αντιδρούν και να προσπαθούν να τους απωθήσουν, ανάβοντας φωτιές και παραμένοντας στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στην περιοχή Καναβάρι Βοιωτίας, όπου οι αγρότες, κρατώντας ρόπαλα, ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο δρόμος άνοιξε κατόπιν συμφωνίας με την Αστυνομία, ώστε να αποσυμφορηθεί το μποτιλιάρισμα, ενώ οι αγρότες παραμένουν στο σημείο.
