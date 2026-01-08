Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αγρίνιο: Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο, επιτέθηκε στον δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
Ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν – Απομακρύνθηκε με παρέμβαση της αστυνομίας
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου με απειλητική συμπεριφορά και δάγκωσε υπάλληλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μεσήλικα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς είχε διακόψει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με φωνές. Αυτή τη φορά, ανέβηκε στον όροφο των υπηρεσιών, χτυπώντας τις πόρτες των γραφείων.
Ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του δημάρχου Γιώργος Παπαναστασίου και του επιτέθηκε φραστικά, ενώ φέρεται να τον χτύπησε και με μια ομπρέλα. Παρά τις προσπάθειες δημάρχου και εργαζομένων να τον ηρεμήσουν, το επεισόδιο κλιμακώθηκε.
Στο Δημαρχείο κλήθηκαν άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας απομακρύνθηκε με περιπολικό και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που τους τελευταίους μήνες καλούσε επανειλημμένα στα τηλέφωνα του Δήμου, εξαπολύοντας ύβρεις προς τους υπαλλήλους.
