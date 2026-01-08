Πτήση με προορισμό τη Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα λόγω ισχυρών ανέμων
Σάμος Πτήση Αεροσκάφος Άνεμοι Ελευθέριος Βενιζέλος

Η απόφαση για την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι χαμηλοί άνεμοι και η μειωμένη ορατότητα καθιστούσαν αδύνατη την προσγείωση στο νησί

Στην Αθήνα επιστρέφει η πρωινή πτήση της Olympic Air για τη Σάμο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.

Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και τους κύκλους αναμονής πάνω από την περιοχή των Φούρνων, η χαμηλή ορατότητα και οι άνεμοι επέβαλαν την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, με το αεροσκάφος να αλλάζει πορεία μόλις κρίθηκε πως η προσέγγιση στον διάδρομο θα ήταν επισφαλής. Οι ταξιδιώτες αναμένεται να ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό του δρομολογίου, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο τις επόμενες ώρες.
