Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Πτήση με προορισμό τη Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα λόγω ισχυρών ανέμων
Πτήση με προορισμό τη Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα λόγω ισχυρών ανέμων
Η απόφαση για την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι χαμηλοί άνεμοι και η μειωμένη ορατότητα καθιστούσαν αδύνατη την προσγείωση στο νησί
Στην Αθήνα επιστρέφει η πρωινή πτήση της Olympic Air για τη Σάμο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού.
Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και τους κύκλους αναμονής πάνω από την περιοχή των Φούρνων, η χαμηλή ορατότητα και οι άνεμοι επέβαλαν την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, με το αεροσκάφος να αλλάζει πορεία μόλις κρίθηκε πως η προσέγγιση στον διάδρομο θα ήταν επισφαλής. Οι ταξιδιώτες αναμένεται να ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό του δρομολογίου, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο τις επόμενες ώρες.
Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και τους κύκλους αναμονής πάνω από την περιοχή των Φούρνων, η χαμηλή ορατότητα και οι άνεμοι επέβαλαν την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, με το αεροσκάφος να αλλάζει πορεία μόλις κρίθηκε πως η προσέγγιση στον διάδρομο θα ήταν επισφαλής. Οι ταξιδιώτες αναμένεται να ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό του δρομολογίου, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο τις επόμενες ώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα