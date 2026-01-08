Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι: 64χρονος παρασύρθηκε από φορτηγό
Ο οδηγός συνελήφθη – Η τροχαία διερευνά τα αίτια
Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 64χρονος άνδρας όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην περιοχή του Χαϊδαρίου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:20, στη Λεωφόρο Αθηνών 240, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από το περιστατικό να συνεργαστεί, ώστε να ριχτεί φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.
