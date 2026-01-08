Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι: 64χρονος παρασύρθηκε από φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι: 64χρονος παρασύρθηκε από φορτηγό

Ο οδηγός συνελήφθη – Η τροχαία διερευνά τα αίτια

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 64χρονος άνδρας όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:20, στη Λεωφόρο Αθηνών 240, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό από το περιστατικό να συνεργαστεί, ώστε να ριχτεί φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.
