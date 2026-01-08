Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας νότια της Κω: Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας νότια της Κω: Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Μηχανική βλάβη με πέντε επιβαίνοντες – Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες
Σε κατάσταση ακυβερνησίας βρίσκεται πλοίο τουρκικής σημαίας με πέντε επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κω, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο βρίσκεται ήδη παραπλέον πλοίο, ενώ μεταβαίνει και περιπολικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, όπου το πλοίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και ενεργοποιήθηκε σχέδιο παροχής βοήθειας.
Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα παραπλέον πλοίο, το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις και απαιτεί αυξημένη προσοχή από τα εμπλεκόμενα σκάφη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή τη ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, όπου το πλοίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και ενεργοποιήθηκε σχέδιο παροχής βοήθειας.
Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα παραπλέον πλοίο, το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις και απαιτεί αυξημένη προσοχή από τα εμπλεκόμενα σκάφη.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή τη ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα