Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας νότια της Κω: Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ΕΛΛΑΔΑ
Ακυβέρνητο σκάφος Κως Λιμενικό

Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας νότια της Κω: Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Μηχανική βλάβη με πέντε επιβαίνοντες – Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες

Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας νότια της Κω: Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Σε κατάσταση ακυβερνησίας βρίσκεται πλοίο τουρκικής σημαίας με πέντε επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κω, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο βρίσκεται ήδη παραπλέον πλοίο, ενώ μεταβαίνει και περιπολικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, όπου το πλοίο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Άμεσα ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και ενεργοποιήθηκε σχέδιο παροχής βοήθειας.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα παραπλέον πλοίο, το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις και απαιτεί αυξημένη προσοχή από τα εμπλεκόμενα σκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή κίνδυνο για τους επιβαίνοντες. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή τη ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης