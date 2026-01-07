Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα
Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα
Οι δράστες πέταξαν τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους
Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα βανδάλισαν το βράδυ της Τετάρτης μέλη του Ρουβίκωνα. Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα