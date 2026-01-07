Μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα
Ρουβίκωνας Νέα Δημοκρατία Λάρισα

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους

14 ΣΧΟΛΙΑ
Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα βανδάλισαν το βράδυ της Τετάρτης μέλη του Ρουβίκωνα. Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

14 ΣΧΟΛΙΑ

