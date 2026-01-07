Καιρός - Meteo: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, δείτε χάρτες

Έως το μεσημέρι της Πέμπτης θα συνεχιστεί η κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

μεσημέρι της Πέμπτης (8/1).



Ειδικότερα, ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης (7/1) στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά ενώ από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη Θράκη.











Αναλυτικά ο καιρός την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς.

Κλείσιμο



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας, με το Meteo να επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το(8/1).Ειδικότερα, ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης (7/1) στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά ενώ από τις πρώτες ώρες έως το πρωί της Πέμπτης ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στηΣτους χάρτες παρουσιάζονται οι περιοχές τις οποίες θα επηρεάσει η κακοκαιρία:Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς.Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο.Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις αρχικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Χιονοπτώσεις στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Στην αρχή της ημέρας πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου