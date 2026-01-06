Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος στις Σέρρες, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος στις Σέρρες, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο 17χρονου - Πώς συνέβη η τραγωδία
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται πλέον ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο 17χρονου στις Σέρρες, με τις Αρχές να προχωρούν παράλληλα και στη σύλληψη της μητέρας 47χρονης του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της υπόθεσης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από οικογένεια με σοβαρά προβλήματα, καθώς και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές και κα
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία, ενώ στο επίκεντρο παραμένει το χρονικό από τη συμπλοκή μέχρι τον εντοπισμό του 17χρονου νεκρού μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 16χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν πληροφορήθηκε ότι ο τελευταίος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του». Όπως ανέφερε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος είχε αναπτύξει αισθήματα για τη σύντροφό του και της έστειλε μήνυμα, γεγονός που τον εξόργισε και τον οδήγησε στη συμπλοκή.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους το πρωί της Τρίτης. Είχε φύγει από το σπίτι το βράδυ της Δευτέρας (5/1) και, όταν δεν επέστρεψε, οι γονείς του ανησύχησαν, ξεκίνησαν να τον αναζητούν και δήλωσαν την εξαφάνισή του στις Αρχές.
Όπως εξήγησαν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, ο καβγάς ξεκίνησε έξω από τοπικό κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου το θύμα βρισκόταν με έναν φίλο του. Χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες, στο σημείο εμφανίστηκε λίγο αργότερα και ο 16χρονος, συνοδευόμενος από έναν φίλο του. Όταν είδε τον 17χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε και, στη διάρκεια της συμπλοκής, να του κατάφερε αγκωνιά στο κεφάλι.
Μετά το επεισόδιο, οι δύο ανήλικοι αποχώρησαν, όμως ο 17χρονος ανέφερε στον φίλο του πως δεν αισθάνεται καλά. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, κατέβηκε στο υπόγειο και, μερικές ώρες αργότερα, κατέληξε.
