Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
Μετανάστης Έβρος Τραυματίας

Πρόκειται για 25χρονο από το Πακιστάν - Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες 25χρονος μετανάστης -υπήκοος Πακιστάν- ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας του Έβρου τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.

Πηγή: ertnews
