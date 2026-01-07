Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
Πρόκειται για 25χρονο από το Πακιστάν - Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή
Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες 25χρονος μετανάστης -υπήκοος Πακιστάν- ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας του Έβρου τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.
Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.
Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.
Πηγή: ertnews
