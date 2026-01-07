Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
Τροχαίο Λάρισα

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων

Ο άτυχος άντρας σκοτώθηκε όταν δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα

Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα στην είδηση του θανάτου, σε ηλικία μόλις 31 ετών του Κώστα Μαχμουντέ, μετά από φοβερό τροχαίο που έλαβε χώρα χθες βράδυ, ανήμερα των Φώτων.

Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.

Ο Κώστας ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.
