Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα, αυξημένη η κίνηση τώρα και σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα, αυξημένη η κίνηση τώρα και σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα, αυξημένη η κίνηση τώρα και σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στις εθνικές οδούς καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Προβλήματα στον Κηφισό, πού αλλού έχει κίνηση

Με προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον Κηφισό, ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (7/01) , λόγω αυτοκινήτου που είχε ακινητοποιηθεί.

Αναλυτικότερα, η ακινητοποίηση του οχήματος για άγνωστο λόγο καταγράφηκε λίγο πριν από τις επτά το πρωί, στον Κηφισό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφεια.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Στη λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακό κομφούζιο εντοπίζεται και στα δυο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα, αυξημένη η κίνηση τώρα και σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο


Στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Χαλανδρίου.

Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το μήκος της Βασιλίσσης Σοφίας έως την πλατεία Μαβίλη.

Κλείσιμο
Μέχρι στιγμής, ομαλή είναι η κυκλοφορία στην Αττική οδό.
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης