Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα, αυξημένη η κίνηση τώρα και σε Κηφισό, Σκαραμαγκά και κέντρο
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στις εθνικές οδούς καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Αναλυτικότερα, η ακινητοποίηση του οχήματος για άγνωστο λόγο καταγράφηκε λίγο πριν από τις επτά το πρωί, στον Κηφισό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφεια.
Στη λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακό κομφούζιο εντοπίζεται και στα δυο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.
Στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Χαλανδρίου.
Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους
Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το μήκος της Βασιλίσσης Σοφίας έως την πλατεία Μαβίλη.
Μέχρι στιγμής, ομαλή είναι η κυκλοφορία στην Αττική οδό.
UPD:
