Εντοπίστηκαν είκοσι μετανάστες στο Φαρμακονήσι
ΕΛΛΑΔΑ
Φαρμακονήσι Μετανάστες

Εντοπίστηκαν είκοσι μετανάστες στο Φαρμακονήσι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δέκα άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικους

Εντοπίστηκαν είκοσι μετανάστες στο Φαρμακονήσι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνολικά 20 μετανάστες, εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Φαρμακονήσι.

Συγκεκριμένα, οι λιμενικές Αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία των αλλοδαπών στο νησί και αμέσως ξεκίνησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δέκα άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης