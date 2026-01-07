Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Εντοπίστηκαν είκοσι μετανάστες στο Φαρμακονήσι
Συνολικά 20 μετανάστες, εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Φαρμακονήσι.
Συγκεκριμένα, οι λιμενικές Αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία των αλλοδαπών στο νησί και αμέσως ξεκίνησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν συνολικά είκοσι άτομα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δέκα άνδρες, έξι γυναίκες και τέσσερις ανήλικους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.
Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.
