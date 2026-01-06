Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Καίει κοντά σε σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Φωτιά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Καίει κοντά σε σπίτια

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στο χωριό πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ καίει κοντά σε σπίτια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Καίει κοντά σε σπίτια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης 6/01 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, μετά από φωτιά από που εκδηλώθηκε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά χαρακτηρίζεται μεγάλης έκτασης και καίει δασική περιοχή, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς εξελίσσεται κοντά σε κατοικίες.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μία αποθήκη.  Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν σταλεί και  ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο αναφέρει το neakriti.gr

Όπως αναφέρει μαρτυρία κατοίκου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρυάκι με καλάμια και γρήγορα επεκτάθηκε.   Σύμφωνα πάντως με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη  που μίλησε στο Patris.gr ανέφερε:  «Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει, όλα είναι υπό έλεγχο». 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 6 οχήματα και 28 πυροσβέστες, καθώς και 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, ενώ έχουν σταλεί ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης