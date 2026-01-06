Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Καίει κοντά σε σπίτια
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στο χωριό πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ καίει κοντά σε σπίτια
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης 6/01 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, μετά από φωτιά από που εκδηλώθηκε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά χαρακτηρίζεται μεγάλης έκτασης και καίει δασική περιοχή, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς εξελίσσεται κοντά σε κατοικίες.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μία αποθήκη. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν σταλεί και ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο αναφέρει το neakriti.gr.
Όπως αναφέρει μαρτυρία κατοίκου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ρυάκι με καλάμια και γρήγορα επεκτάθηκε. Σύμφωνα πάντως με τον δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη που μίλησε στο Patris.gr ανέφερε: «Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει, όλα είναι υπό έλεγχο».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 6 οχήματα και 28 πυροσβέστες, καθώς και 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ, ενώ έχουν σταλεί ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο.
