Το βίντεο της ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής: Δείτε πώς έδρασαν οι «Σέρβοι Ροζ Πάνθηρες», άρπαξαν κοσμήματα 580.000 ευρώ

Εισβάλουν μέσα στο κοσμηματοπωλείο και υψώνουν τα όπλα τους στα πρόσωπα των υπαλλήλων. Αδειάζουν ό,τι προλαβαίνουν από το κατάστημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και εν τέλει αποχωρούν με λεία κοσμήματα και ρολόγια αξίας 580.000 ευρώ. Την ένοπλη ληστεία διέπραξαν μέλη της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης «

»

τον περασμένο Σεπτέμβριο σε

ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σάνη

.





Ύστερα από πολύμηνη έρευνα των έμπειρων

της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Σερβίας, ηλικίας 48 και 46 ετών. Σε βάρος τους εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με την ονομασία «PinkPanthers». Η συμμορία εξειδικεύεται σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους δράσης. Τα μέλη της έχουν «αδυναμία» σε κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας από γνωστά κοσμηματοπωλεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Η ληστεία στη Χαλκιδική

Η ένοπλη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής

. Οι δύο δράστες, αφού αφαίρεσαν τη λεία τους, εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, γεγονός που καταδεικνύει ότι το «χτύπημα» είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο ως προς την προσέγγιση όσο και ως προς τη διαφυγή.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αλλοδαπές αστυνομικές αρχές και την Europol. Όπως προέκυψε, τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο της Σάνης.

Τα μέλη της συμμορίας εισήλθαν στη χώρα μας σε διαφορετικούς χρόνους και, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προχώρησαν στην ενοικίαση οχημάτων, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Πριν από τη ληστεία προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου και σε λεπτομερή σχεδιασμό της δράσης τους, ενώ για τη μετάβαση και τη διαφυγή από το κοσμηματοπωλείο χρησιμοποίησαν τόσο οχήματα όσο και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ. Παράλληλα, ο 46χρονος, μαζί με άγνωστη γυναίκα συνεργό, είχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους πελάτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και των δύο σε παρόμοιες ένοπλες ληστείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025.

Μετά τη σύλληψή τους, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοσή τους στη χώρα μας.

