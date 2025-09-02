H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Χαλκιδική: Μπούκαραν με όπλα σε κοσμηματοπωλείο και «σήκωσαν» χρυσαφικά και ρολόγια
Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής με τους δράστες να εισβάλουν με όπλα και να κλέβουν χρυσαφικά και ρολόγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 13:00 το μεσημέρι. Τα δύο άτομα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Aρχές, εισήλθαν στο κοσμηματοπωλείο και έκλεψαν κοσμήματα και ρολόγια άγνωστης αξίας μέχρι στιγμής.
Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η προανάκριση διεξάγεται από το Α.Τ. Πολυγύρου.
