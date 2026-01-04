Γιώργος Παπαδάκης: Τα 34 χρόνια του «Καλημέρα Ελλάδα» και η σπουδαία καριέρα του μακροβιότερου παρουσιαστή της ελληνικής τηλεόρασης

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από τοβρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής.Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.