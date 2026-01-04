Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος - Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι, έπειτα από εκπυρσοκρότηση όπλου σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Το ατύχημα συνέβη όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά και γλίστρησε, με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 4 το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, όταν ο ανήλικος κρυφά από τον πατέρα του φέρεται να πήρε την καραμπίνα για να κυνηγήσει πουλιά έξω από το σπίτι του. Άγνωστο πως, ο 16χρονος γλίστρησε, το όπλο εκπυρσοκρότησε και τα σκάγια τον τραυμάτισαν στο κεφάλι.

Αμέσως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, απ' όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA, η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος.

«Κατά λάθος έγινε»: Συντετριμμένος ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα

Μιλώντας στο STAR, ο πατέρας του ανήλικου λέει ότι όλα έγιναν κατά λάθος, όταν ο γιος του πήρε την καραμπίνα του και βγήκε στην αυλή του σπιτιού τους για να κυνηγήσει πουλιά.

«Κατά λάθος έγινε, όπως πήγε να βαρέσει ένα πουλί... Γλίστρησε. Ήταν εδώ, έξω από το σπίτι...», δηλώνει συντετριμμένος.
Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την τοπική αστυνομική υπηρεσία.

