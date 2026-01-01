Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα
Ο ανήλικος φέρεται να πήρε κρυφά την καραμπίνα του πατέρα του, ο οποίος έχει συλληφθεί, προκειμένου να κυνηγήσει πουλιά στην αυλή του σπιτιού του
Κρυφά από τον πατέρα του πήρε την καραμπίνα ο 16χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με τραύμα στο κεφάλι, μετά από εκπυρσοκρότηση σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, ο ανήλικος πήρε το κυνηγετικό του όπλο για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την τοπική αστυνομική υπηρεσία.
