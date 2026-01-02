Σε πολύωρη εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα
Σε πολύωρη εγχείρηση υποβλήθηκε ο 16χρονος που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα
Ο νεαρός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - Η κατάστασή του είναι κρίσιμη - Πώς έγινε το ατύχημα
Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος μετά τον βαρύ τραυματισμό από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.
O νεαρός υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.
Ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά το ατύχημα εισήχθη άμεσα στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.
Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στην αυλή του σπιτιού όπου ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά με την καραμπίνα του πατέρα του, την οποία είχε πάρει κρυφά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.
