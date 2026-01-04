ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος από δύσβατο σημείο στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένος Κρήτη Χανιά Πυροσβεστική Επιχείρηση διάσωσης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος από δύσβατο σημείο στα Χανιά

Ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε πέσει από ύψος δύο έως τριών μέτρων, στην άκρη του δρόμου - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος από δύσβατο σημείο στα Χανιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος το πρωί της Κυριακής (4/1) από δύσβατο σημείο στην περιοχή Πρινές στα Χανιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες να είχε πέσει από ύψος δύο έως τριών μέτρων, στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο. 

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ανάσυρση κάτω από δύσκολες συνθήκες εδάφους.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης