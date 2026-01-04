Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος από δύσβατο σημείο στα Χανιά
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος από δύσβατο σημείο στα Χανιά
Ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε πέσει από ύψος δύο έως τριών μέτρων, στην άκρη του δρόμου - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 80χρονος το πρωί της Κυριακής (4/1) από δύσβατο σημείο στην περιοχή Πρινές στα Χανιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες να είχε πέσει από ύψος δύο έως τριών μέτρων, στην άκρη του δρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ανάσυρση κάτω από δύσκολες συνθήκες εδάφους.
Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες να είχε πέσει από ύψος δύο έως τριών μέτρων, στην άκρη του δρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ανάσυρση κάτω από δύσκολες συνθήκες εδάφους.
Στη συνέχεια, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα