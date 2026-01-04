Έκλεισε το ελληνικό FIR, αδύνατες οι προσγειώσεις και απογειώσεις στα αεροδρόμια της χώρας λόγω τεχνικού ζητήματος στις ραδιοσυχνότητες

Έκλεισε ο Ελληνικός Εναέριος Χώρος - Εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα που προσγειώνονται «χειροκίνητα» - «Αδειασε» το ελληνικό FIR, όπως δείχνει ο χάρτης των πτήσεων - Τι λέει η ΥΠΑ στην ανακοίνωσή της





Οπως αναφέρεται στη ΝΟΤΑΜ που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η αναστολή των πτήσεων (zero rate όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην αεροπορική οδηγία η οποία εκδίδεται στα αγγλικά) "εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στις συχνότητες επικοινωνίας εφαρμόζεται μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση".



Στην ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει:



«Πρόβλημα Συχνοτήτων στο F.I.R. Αθηνών



Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».







Δείτε βίντεο από την κατάσταση που επικρατούσε στο αεροδρόμιο της Αθήνας νωρίτερα:

Ο πίνακας αναχωρήσεων στη Γενεύη με την ανακοίνωση της ακύρωσης της πτήσης προς την Αθήνα



Κλείσιμο με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι πότε θα αποκατασταθεί. Θεωρείται απίθανο, πάντως, να έχει διορθωθεί πριν το μεσημέρι-νωρίς το απόγευμα.



Οι πτήσεις που είναι στον αέρα και πρέπει να προσγειωθούν σε ελληνικά αεροδρόμια θα προσγειωθούν «χειροκίνητα», κατά το λεγόμενο στη γλώσσα των αεροπόρων. Δηλαδή χωρίς τη χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.



Χάρτης που αποτυπώνει την εικόνα του FIR Αθηνών- χωρίς αεροσκάφη



Τι λένε οι αεροπορικές εταιρείες



Από πλευράς των αεροπορικών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων.



Από την πλευρά της, η Fraport Greece η οποία έχει υπό τη διαχείρισή της τα 14 περιεφερειακά αεροδρόμια συμπεριλμαμβανομένου και του ''Μακεδονία" ενημερώνει το ταξιδιωτικό κοινό ότι τεχνικό πρόβλημα που αφορά στις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη, "με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητας και την πιθανή πρόκληση καθυστερήσεων και περιορισμών στο πτητικό πρόγραμμα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, συνιστάται στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις".



Τι κάνουν τα αεροσκάφη σε τέτοιες περιπτώσεις



«Αν υπάρχει απόλυτη απορρύθμιση του συστήματος τότε υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούν τα αεροπλάνα που αυτοπρογραμματίζονται. Τα αεροπλάνα έχουν ETA, εκτιμώμενο χρόνο άφιξης. Αν φτάσουν νωρίτερα, πρέπει να μπουν σε κυκλική κίνηση πάνω από το αεροδρόμιο, να περιμένουν την ώρα άφιξης και τότε να ξεκινήσουν να εκτελούν διαδικασία ενόργανης προσέγγισης. Ώστε να βρεθεί το κενό, αυτή είναι η διαδιδικασία Loss of Communication Procedure», λέει στο protothema.gr ο κ.Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.



Ο ίδιος προσθέτει: «Όταν αυτό συμβαίνει με 1-2 αεροπλάνα, αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα επιτείνεται ότι αυτό συμβαίνει σε ώρες αιχμής για τις ώρες αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Υπάρχει ευτυχώς το σύστημα TICAS, είναι το λεγόμενο Traffic Avoidance Collision System, ένα σύστημα που σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης το ένα αεροπλάνο «μιλάει» με το άλλο και δίνει επιλογή διαχωρισμού. Συνεπώς, η προοπτική δύο αεροπλάνα να συγκρουστούν στον αέρα είναι μάλλον απίθανη».



Ο κ.Κωνσταντέλλος καταλήγει: «Δυστυχώς τα συστήματα της ΥΠΑ είναι πεπαλαιωμένα και πρέπει να εκσυγχρονιστούν άμεσα, παρά τα πολλά χρήματα που εισρέουν από το σύστημα Eurocontrol. Το εν λόγω περιστατικό είναι μια ευκαιρία για να αφυπνιστεί το σύστημα».