Χάος στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Καθηλωμένα αεροπλάνα, ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες - Τι λένε οι αεροπορικές
Πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες του FIR Αθηνών έχει καθηλώσει τις πτήσεις στην Ελλάδα, με επιβάτες να περιμένουν στον χώρο αναχωρήσεων και καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυο
Χάος και μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφονται από το πρωί της Κυριακής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του FIR Αθηνών.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.
Από πλευράς των αεροπορικών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων.
Δείτε βίντεο από το Ελευθέριος Βενιζέλος
Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων περιγράφουν εικόνες συνωστισμού, αναμονής στις ουρές και αβεβαιότητας για την πορεία των πτήσεών τους, ενώ οι αρμόδιες αρχές και τεχνικοί εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Η ΥΠΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με συνεργάτες τηλεπικοινωνιών για την επαναλειτουργία του συστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από πλευράς της για την ώρα αποκατάστασης.
Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Βενιζέλος
Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι η ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς, παρά το ξεκίνημα της αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών και τις προσπάθειες για πλήρη επαναφορά των συστημάτων, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονται.
Στους χώρους του αεροδρομίου επικρατεί αναστάτωση, με ταξιδιώτες να πηγαινοέρχονται προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των πτήσεών τους, ενώ αρκετοί παραμένουν σε αναμονή επί ώρες. Επιβάτες με τους οποίους μίλησε το protothema.gr περιγράφουν εικόνες έντονης ταλαιπωρίας, επισημαίνοντας ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές στα δρομολόγια έχουν ανατρέψει πλήρως τον προγραμματισμό τους.
Όπως αναφέρουν, οι σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» δημιουργούν αλυσιδωτά προβλήματα, τόσο σε όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους όσο και σε οικογένειες και τουρίστες που προσπαθούν να φτάσουν στον προορισμό τους.
