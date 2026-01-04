Ολική καταστροφή σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη έπειτα από πυρκαγιά

Κλείσιμο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές.Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν στις 3:05.Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτήρια.Στην περιοχή επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.