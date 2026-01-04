Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ολική καταστροφή σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη έπειτα από πυρκαγιά
Ολική καταστροφή σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη έπειτα από πυρκαγιά
Στην περιοχή έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που έσβησαν τη φωτιά
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) σε κατάστημα στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές.
Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν στις 3:05.
Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτήρια.
Στην περιοχή επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών στην πλατεία Ηρώων Κύπρου με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το συμβάν στις 3:05.
Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτήρια.
Στην περιοχή επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα, στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα