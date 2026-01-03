Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αγριογούρουνο τραυμάτισε σοβαρά σε χέρι και πόδι κυνηγό στην Καστοριά
Ο κυνηγός φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με μια αγέλη από αγριογούρουνα, ένα από τα οποία του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε
Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ηλικιωμένος κυνηγός νωρίς σήμερα το πρωί στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, όταν κατά τη διάρκεια εξόρμησης για κυνήγι, ήρθε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο που τον τραυμάτισε σοβαρά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κυνηγός, ο οποίος βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων. Ένα από τα ζώα της αγέλης, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον άνδρα.
Οι φίλοι του έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
