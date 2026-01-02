Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης του ήπατος 44χρονου στη Θεσσαλονίκη
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μετά από 14 ώρες χειρουργείου, ο 50χρονος λήπτης κατέληξε
Δυσάρεστα είναι τα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση του ήπατος του 44χρονου, που ξεκίνησε χθες το πρωί και διήρκησε μέχρι σήμερα τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μετά από 14 ώρες χειρουργείου, ο 50χρονος λήπτης κατέληξε.
Τις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών σε έναν 25χρονο και μία 56χρονη.
Οι δύο λήπτες βρίσκονταν πολύ καιρό στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και οι επεμβάσεις τους θεωρούνται απλούστερες σε σχέση με αυτή του ήπατος.
Η απόφαση της οικογένειας του 44χρονου σήμανε αμέσως συναγερμό και έτσι σήμερα τα ξημερώματα χειρουργική ομάδα της κλινικής μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκρατέιου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης πήραν το ήπαρ και τους δύο νεφρούς του 44χρονου προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταμοσχεύσεις σε χρόνιους ασθενείς που ανέμεναν στη λίστα να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα.
Νοσηλευόταν με ενδοεγκεφαλική αιμορραγίαΥπενθυμίζεται ότι οι συγγενείς ενός 44χρονου που νοσηλευόταν εδώ και έξι ημέρες με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» και ήταν εγκεφαλικά νεκρός πήραν την υπέρτατη απόφαση της δωρεάς των οργάνων του χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους.
