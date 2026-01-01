Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας
Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες υπήρξε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά σήμερα έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Πρόκειται για δύο άντρες με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός άνδρα από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο Μακρυχώρι Λάρισας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2026
