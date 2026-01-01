Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τροχαίο με δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης: Δείτε βίντεο
Τα αίτια του τροχαίο ερευνώνται, ενώ κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα λόγω εργασιών καθαρισμού του οδοστρώματος
Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης.
Το τροχαίο συνέβη όταν κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες υπήρξε σύγκρουση δύο επιβατηγών ΙΧ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 189 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες
Όπως αναφέρει η Τροχαία τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα, καθώς η δεξιά είναι κλειστή λόγω του ατυχήματος με συνεργεία να καθαρίζουν το οδόστρωμα.
