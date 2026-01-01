Τροχαίο με δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης: Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Τα αίτια του τροχαίο ερευνώνται, ενώ κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα λόγω εργασιών καθαρισμού του οδοστρώματος

Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Γέφυρας Βαρυμπόμπης.


Το τροχαίο συνέβη όταν κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες υπήρξε σύγκρουση δύο επιβατηγών ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 189 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες

Όπως αναφέρει η Τροχαία τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα, καθώς η δεξιά είναι κλειστή λόγω του ατυχήματος με συνεργεία να καθαρίζουν το οδόστρωμα.
