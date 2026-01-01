Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Με παγωνιά μπήκε το 2026, στους -14,6 ο υδράργυρος στo Σέλι
Πού καταγράφηκαν οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες
Παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε δολίνες και χιονοδρομικά κέντρα, με -20 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία στο Βαθύσταλο Παρνασσού και -16 βαθμούς στο Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν.
