Με παγωνιά μπήκε το 2026, στους -14,6 ο υδράργυρος στo Σέλι

Πού καταγράφηκαν οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες

Παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε δολίνες και χιονοδρομικά κέντρα, με -20 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία στο Βαθύσταλο Παρνασσού και -16 βαθμούς στο Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν.

