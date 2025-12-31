Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και έχασαν την ψυχραιμία τους, λέει ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία

Αποκάλυψε ότι η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη και πως δεν έκανε κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του

Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε οργανωμένη επίθεση εντός του ρινγκ από δεκάδες άτομα, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε σοκ στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.



Όπως εξήγησε μιλώντας στο MEGA, το αποτέλεσμα του αγώνα αιφνιδίασε πλήρως την αντίπαλη πλευρά, γεγονός που φαίνεται πως πυροδότησε την ένταση. «Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα. Εκεί είναι που έχασαν την ψυχραιμία τους. Εγώ με τον προπονητή και δάσκαλό μου, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ γι΄αυτό το αποτέλεσμα, το να τον ρίξω δηλαδή με νοκ άουτ. Από την μεριά μας το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά, ήμουν επιβλητικός από την αρχή, έδειξα την ανωτερότητά μου πάνω στο



έγινα γνωστός και «viral» για τους λάθος λόγους. Παρόλα αυτά αφού γυρίσαμε όλοι ασφαλείς, αυτό μου αρκεί θα αρχή. Παλεύω πολλά χρόνια για αυτή τη διάκριση. Αυτή την ζώνη είχε διεκδικήσει και ο «δικός μας» Μιχάλης Ζαμπίδης στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του πριν 10 χρόνια και την είχε πάρει. Και άλλα μεγάλα ονόματα του kick box παγκοσμίως», δήλωσε.





ήταν σε μία κατάσταση που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, μπαίνει μέσα στο ρινγκ ο αδερφός του, από ό,τι με ενημέρωσαν, και με χτύπησε και μπήκε και ο προπονητής μου που χάρηκε πάρα πολύ με την επιτυχία μας. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Είδα ότι σιγά σιγά έρχεται ένα μέρος της κερκίδας κατά πάνω μας, που δεν φαίνεται στην κάμερα, και έκανα νόημα να με κατεβάσουν. Έσκυψα για να δείξω τον σεβασμό μου, που αυτό το κάνω πάντα είτε χάσω είτε κερδίσω».



Κλείσιμο Δεν έκανα κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του αντιπάλου μου, το αντίθετο μάλιστα. Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη, ήταν και μέσα στην έδρα του με το δικό του κοινό και τον είχαν και τοπικό ήρωα. Μόνο ευνοημένος δεν ήμουν. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για 5 γύρους των 3 λεπτών. Τον έβγαλα νοκ αυτό στον τρίτο γύρο, στο πρώτο λεπτό», ανέφερε.



Απαντώντας στο αν φοβήθηκε για τη ζωή του, ο Γιάννης Τσουκαλάς περιέγραψε με λεπτομέρειες τις στιγμές που ακολούθησαν. «Έγιναν όλα τόσο γρηγορά που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω καλά καλά, μετέπειτα κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Αμέσως έπεσα κάτω και με κλωτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20-30 ή 70 άτομα. Είπα από μέσα μου «υπομονή» γιατί με την αδρεναλίνη δεν καταλαβαίνεις τόσο τον πόνο. Αναρωτιόμουν όσο περνούσε η ώρα αν θα σοβαρέψει το πράγμα. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός και στο δικό μας το άθλημα. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν εντάσεις αλλά όχι σε τόσο ακραίο βαθμό».



Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Έχουν ήδη τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία και έχουν κινηθεί νομικά. Μας ενημέρωσαν ότι έγιναν πολλές συλλήψεις σε πολλά άτομα. Αυτές τις μέρες προσπαθώ με τις σωστές κινήσεις και τους σωστούς ανθρώπους πώς πρέπει να κινηθώ αναφορικά με το νομικό κομμάτι», είπε.



Ο πρωταθλητής αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη πορεία του στο άθλημα, αλλά και στο σοκ που βίωσε το οικογενειακό του περιβάλλον. «Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά με τον προπονητή μου, Νίκο Γκίκα. Είναι χρόνια δουλειάς. Ασχολούμαι με το άθλημα 13 χρόνια. ήταν και σοκ για τους γονείς μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου».



Παράλληλα, σημείωσε πως από νωρίς είχε αντιληφθεί τον έντονο φανατισμό ενός μέρους της εξέδρας. «Έβλεπα ένα κομμάτι της κερκίδας που ήταν πιο φανατισμένο από την μεριά του αντιπάλου του. Είχε γύρω στα 1.500 άτομα ο χώρος αλλά ένα κομμάτι ήταν πιο φανατισμένο. Δεν ήταν απειλητικοί γιατί δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά τους έβλεπα πιο «θερμούς». Από την στιγμή της εισόδου μου, που μπήκα με την ελληνική σημαία, μόλις μπήκα στο ρινγκ την κατέβασα ώστε να μην πάρουν κάποια αφορμή, και κράτησα χαμηλό προφίλ. Πήγα στη μέση του ρινγκ χαιρέτησα και υποκλίθηκα στον κόσμο, για να δείξω τον σεβασμό μου και ότι δεν είμαι προκλητικός. Γύρο με γύρο, επειδή έχανε ο δικός τους, γίνονταν πιο προκλητικοί».



Τέλος, στάθηκε και στις συνθήκες ασφάλειας, αλλά και στους επόμενους στόχους του. «Υπάρχει κάποια αμοιβή, δεν αρμόζει πάντα στο μέγεθος του αθλήματος. Δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα, το συζητούν να το βάλουν. Υπήρχε αστυνομία έξω από το γήπεδο και αυτό μας «έσωσε». Υπήρχαν σεκιούριτι μέσα στον αγώνα. Η αστυνομία έδρασε αμέσως μέσα σε 3 λεπτά, βέβαια είναι «πολλά» τα τρία λεπτά. Επόμενος μου στόχος τα ρινγκ της Ασίας που είναι και πιο καλοί οι αθλητές», τόνισε.



Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για το άθλημα και τις αξίες του. «Θα ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο και μεμονωμένο σκηνικό. Ο αθλητισμός έχει αλλάξει και στο άθλημά μας. οι αθλητές πρεσβεύουν το ήθος και τις αξίες του αθλήματος, έχουν σεβασμό και γνωρίζουν το πλαίσιο του τι θα κάνουν και πώς θα αντιδράσουν, γνωρίζουν τους κανόνες. Η πειθαρχία είναι βασικό στοιχείο στο άθλημά μας. Ο σεβασμός πρέπει να είναι σε όλη την διάρκεια του αγώνα γιατί παίζουμε σε πλαίσιο κανόνων όπου τους σεβόμαστε», κατέληξε.