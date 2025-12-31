Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε βυτιοφόρο όχημα που εκδηλώθηκε στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
#Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα, στο 19ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Σερρών , Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025
Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.
