Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Λαγκαδάς Βυτιοφόρο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε βυτιοφόρο όχημα που εκδηλώθηκε στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

