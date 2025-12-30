Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο

Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, με σύγκρουση τριών οχημάτων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Λαγκαδά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα, ενώ τελικά παραλήφθηκε ένας τραυματίας όπου μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διεξάγει έρευνα η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

