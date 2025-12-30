Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη
Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, με σύγκρουση τριών οχημάτων.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Λαγκαδά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα, ενώ τελικά παραλήφθηκε ένας τραυματίας όπου μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Για το περιστατικό διεξάγει έρευνα η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Λαγκαδά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα, ενώ τελικά παραλήφθηκε ένας τραυματίας όπου μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Για το περιστατικό διεξάγει έρευνα η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα