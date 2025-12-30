Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μπεστ σέλερ του Alex North «Ο Ψιθυριστής»

Ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νεοφερμένος, που θα κάνει τα πάντα για να προσταστεύσει την οικογένειά του από το αθέατο κακό

«Η απαγωγή ενός παιδιού από έναν άγνωστο είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού» γράφει ο Alex North στις πρώτες σελίδες του «Ψιθυριστή», του βιβλίου που τον οδήγησε κατευθείαν στην παγκόσμια καθιέρωση, με πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων. Και είναι ακριβώς φράσεις σαν και αυτήν, που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν στη δίνη της αριστοτεχνικής πλοκής, όπως την υφαίνει με σχολαστική μεθοδικότητα ο North.Στον «Ψιθυριστή», ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησής του τον Τομ Κένεντι, έναν άνθρωπο που προσπαθεί να συνέλθει από ένα συντριπτικό σοκ: Θρηνώντας ακόμη για την αιφνίδια απώλεια της αγαπημένης συζύγου του, ο Κένεντι μετακομίζει μαζί με το γιο του, τον Τζέικ, στο Φέδερμπανκ, ένα μικρό, γαλήνιο χωριό της βρετανικής περιφέρειας. Ωστόσο, το μόνο που δεν θα βρει εκεί ο Τομ Κένεντι, είναι μια καινούργια, ήρεμη και αισιόδοξη αρχή στη ζωή του μετά από την τραγωδία που βίωσε. Το Φέδερμπανκ κρύβει ένα σκοτεινό, δυσοίωνο παρελθόν, καθώς πριν από 20 χρόνια, ένας serial killer εξαφάνισε πέντε μικρά παιδιά της περιοχής. Έχειλόγους να ανησυχεί ο Τομ Κένεντι, για την ασφάλεια του δικού του παιδιού; «Στατιστικά, η απαγωγή ενός παιδιού από έναν άγνωστο είναι κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια.Παρότι ο εξωτερικός κόσμος μπορεί να φαίνεται απειλητικός, η αλήθεια είναι ότι το περιβάλλον του σπιτιού είναι συχνά το πιο επικίνδυνο μέρος απ' όλα» επισημαίνει ο Alex North, δημιουργώντας κλιμακωτά μια ατμόσφαιρα ασφυκτικής αγωνίας, όπου τίποτα και κανένας δεν είναι αυτό που δείχνει -αλλά και κανένας δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής.Αυτή την Κυριακή το συγκλονιστικό θρίλερ «Ο Ψιθυριστής» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.