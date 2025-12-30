Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον προχωρούν οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

« Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης»