Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών με λεία πάνω από €440.000

Διαπράχθηκαν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών, στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής