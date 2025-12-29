Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ρόδος: Νεκρός 51χρονος καθηγητής σε τροχαίο δυστύχημα
Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας – Το δίκυκλο προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ
Τραγωδία με θύμα έναν 51χρονο καθηγητή, οδηγό δικύκλου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Ρόδο.
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το δυστύχημα έγινε όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο 51χρονος προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή Ασγούρου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Στο ίδιο όχημα φέρεται ότι επέβαινε κι ένας 15χρονος, συγγενείς του οδηγού, που τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
Στο σημείο έφθασαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ που μετάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον 51χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ωστόσο, ήταν αργά. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Η τροχαία Ρόδου, εξετάζει εάν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος στο τροχαίο που εξελίχθηκε σε νέα τραγωδία για μια ακόμα οικογένεια στο νησί μας ή αν ο 51χρονος έχασε από μόνος του τον έλεγχο του οχήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθούν στοιχεία και πληροφορίες από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια η μαρτυρία του 15χρονου που επέβαινε στο όχημα.
